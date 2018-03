Tragedia sfiorata in via Veneto a Palermo, dove questa notte gli operatori della Rap durante il servizio di svuotamento dei contenitori relativi ai rifiuti classificati come residuo non riciclabile hanno scoperto una bombola del gas abbandonata, finita all'interno del compattatore.

«È un episodio molto grave - commenta il presidente facente funzioni della Rap Sergio Vizzini - sintomatico di comportamenti incivili e di mal costume. Tale circostanza avrebbe potuto provocare gravi lesioni ai dipendenti e mettere in pericolo la pubblica incolumità, oltre a causare danni notevoli al mezzo aziendale».

Subito è scattata la denuncia alla polizia municipale per gli accertamenti del caso. A commentare l'episodio anche il sindaco Leoluca Orlando, che ha duramente condannato «i comportamenti di alcuni incivili» che, d'accordo con Vizzini, anche secondo lui «costituiscono un gravissimo pericolo per la collettività, oltre a determinare un danno al lavoro dell'azienda».

«Mi auguro - torna a dire il sindaco - che gli accertamenti disposti portino all'identificazione dei responsabili per i provvedimenti del caso».