Due diverse azioni di carabinieri e di polizia, ma dagli esiti molto simili, in merito al traffico di sostanze stupefacenti. Nel quartiere Sperone i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato F.T. di 31 anni. L'uomo deteneva di 50 dosi di crack (circa 10 grammi). I militari, impegnati nel proprio giro di perlustrazione, hanno notato l'uomo che aveva un fare sospetto. A seguito di ciò è scattata la perquisizione e il ritrovamento della droga. L'uomo ha diversi precedenti specifici.

In viale Regione, invece gli agenti della polizia in servizio presso la squadra Investigativa del commissariato San Lorenzo, hanno individuato un 24enne palermitano. A insospettire questa volta i poliziotti è stata una manovra repentina da parte dell'uomo che, alla vista di una pattuglia della polizia stradale, ha immediatamente sterzato. Inseguito e bloccato, il giovane aveva con sè una grossa confezione di mangime per animali ma già dall'odore si percepiva che il contenuto non rispecchiasse l'involucro. E infatti, a seguito del controllo, all'interno sono stati rinvenuti 300 grammi di marijuana, nascosti dentro una busta trasparente in cellophane.