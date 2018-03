La sezione Palermitana di Anga, l’associazione dei giovani di Confagricoltura, si è riunita giovedì mattina per la nomina del nuovo presidente e la contestuale elezione del consiglio provinciale. Sarà Francesca Paola Gioia a guidare la sezione del capoluogo siciliano per il prossimo triennio, prendendo il testimone da Emanuele Savona. Gioia, classe 1989, laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, terminati gli studi ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia vocata alla produzione di grano e leguminose.

«Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata – commenta Gioia, eletta all’unanimità – spero di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal presidente uscente che in più occasioni ha reso la nostra sezione protagonista a livello nazionale. Il numero dei giovani che decidono di avvicinarsi all’agricoltura è in costante aumento, per questo lavoreremo al fine di favorire la formazione dei nuovi agricoltori del domani attraverso corsi ed eventi sul territorio. Bisogna inoltre supportare l’ammodernamento aziendale e dei metodi di produzione – continua Gioia – così da fornire alle giovani aziende già operanti nel settore, gli strumenti idonei per rimanere sul mercato e poter fronteggiare la pressione dei competitors internazionali ».

«Al nuovo presidente vanno i miei migliori auguri - dice Ettore Pottino presidente della federazione regionale siciliana di Confagricoltura - da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità a collaborare a tutte le iniziative in progetto, ringrazio inoltre il past president Emanuele Savona per l’ottimo lavoro svolto in questi anni». Gioia sarà affiancata dai due vicepresidenti Clelia Panci ed Emanuele Savona, mentre il Consiglio Provinciale sarà composto da Gabriele Cappellino, Marta Ferrara, Maria Cupane e Giorgio Ferrara.