L’Eagles Palermo conquista il pass per le semifinali play off conquistando Gara3 dei quarti di finale contro il Cocuzza San Filippo del Mela. I biancorossi si impongono per 75-73 in un match dal finale infuocato. Adesso in semifinale i palermitani sfideranno Ragusa, che ha a sua volta eliminato Alcamo.

Ad aprire la gara sono sei triple consecutive del Cocuzza che trova 22 punti realizzati nello spazio di quattro minuti. I palermitani sanno reagire e non fanno scappare via gli ospiti, grazie anche a una grande difesa, con il Cocuzza costretto a sporcare le sue medie. Eagles ricuce lo svantaggio grazie ai tiri di Giardina e Rappa e alla prima sirena il punteggio è di 21-27. L’intensità difensiva dei palermitani si alza nella seconda frazione e i padroni di casa passano in vantaggio a pochi minuti dall’intervallo lungo. Gara nervosa, si tira tanto dalla lunetta ed Eagles esce da questo momento avanti con la bomba di Vranjkovic che vale il 47-46 a metà gara.

Al rientro sul parquet, i messinesi sembrano rinvigoriti in attacco. Poi entrambe le squadre concedono di meno e la squadra ospite prova a giocare più sui lunghi. A prevalere è sempre l’equilibrio, anche se i biancorossi trovano i punti importanti di Levron e Vranjkovic. Alla terza sirena il tabellone recita 62-60. L’ultimo quarto è pieno di adrenalina pura. Il Cocuzza si aggrappa a Toto, mentre per i palermitani ci pensa Vranjkovic. Si segna poco e tutto si decide nell’ultimo giro di lancette. Vranjkovic mette dentro il libero del 75-73, poi nell’ultimo possesso il Cocuzza cerca la tripla senza però trovarla.

Eagles Basket Palermo-Cocuzza SFM 75-73

Parziali: 21-27, 26-19, 15-14, 13-13

Eagles: Ranalli, Levron 3, Rappa 3, Giardina 10, Listwon 12, Bruno 10, Vranjkovič 27, Ranvestel ne, Tagliareni 6, Dragna 4. All. Priulla

Cocuzza: Costantino, Porcino, Toto 17, Albo 6, Costa 22, Siracusa, Polekauskas 10, Bellomo 2, Cocuzza 16, La Malfa ne. All. Li Vecchi

Arbitri: Licari e Tartamella