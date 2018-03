Un fine settimana particolarmente duro per i pub della movida cittadina palermitana, a seguito dei controlli della polizia municipale. Sono quattro i titolari delle attività denunciati all'autorità giudiziaria: due per occupazione abusiva di suolo pubblico per un totale complessivo di 87 metri quadrati; uno per attività di discoteca abusiva e un altro per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel bilancio finale anche un sequestro di apparecchiature musicali e sanzioni per un importo totale di 4.730 euro.

Le operazioni sono terminate nelle prime ore del mattino: dall’Olivella alla Magione gli agenti del Caep, il nucleo di controllo attività produttive, hanno compiuto accertamenti nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, secondo il piano predisposto dal comandante Gabriele Marchese per verificare la regolarità amministrativa e assicurare la tutela dei consumatori nonché il riposo notturno dei residenti.

All’Olivella, in un pub di via Giacalone, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva con tavoli, sedie ed ombrelloni, di 42 metri quadrati di suolo pubblico. Inoltre è stato sanzionato perché sprovvisto di autorizzazioni sanitarie, per violazioni al regolamento dei dehors, per due tende solari abusive e perché non esponeva al pubblico gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.

In via Magione, invece, il titolare di un pub è stato denunciato per occupazione abusiva di 45 metri quadrati di suolo pubblico, con tavoli, sedie ed ombrelloni e per danneggiamento della sede stradale e deturpazione di sito di interesse storico. Le sanzioni sono state invece comminate perché l'uomo era sprovvisto di autorizzazioni sanitarie e per le violazioni al regolamento dei dehors.

In via Castrofilippo è stata riscontrata una discoteca abusiva, con gli agenti ne hanno interrotto l’attività. Per salvaguardare l’incolumità delle circa cento persone presenti, il locale è stato sgombrato a causa della mancanza della certificazione di agibilità di pubblico spettacolo. Sono inoltre state sequestrate le apparecchiature musicali.

Per ultimo, in via Cantavespri al titolare di un pub sono state contestate la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e la mancata disponibilità al pubblico dell’apparecchio alcool test utile per accertare il tasso alcolemico prima di mettersi alla guida di un veicolo. Mancava inoltre il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura del locale ed è stato riscontrato un impianto pubblicitario abusivo. Oltre alle sanzioni, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale per la mancata collaborazione ai controlli e la condotta irriguardosa nei confronti degli agenti.