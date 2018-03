Piazza Castelnuovo diventa sede dei cantieri per l'anello ferroviario? Vorrà dire che ci saranno più posti per l'auto. Devono averlo pensato gli immancabili posteggiatori abusivi di Palermo, che si erano insediati in zona. Per quattro di loro è scattata una sanzione da mille euro. Dopo una serie di ripetuti controlli, sono stati multati A.R. di 40 anni, P.D.B. di 45 anni, R.P. di 51anni e D.C. di 44 anni che agivano nei pressi del cantiere dell'anello ferroviario e se ne stavano sornioni sul marciapiede per non essere individuati. La zona è rimasta sotto osservazione degli agenti che, quando li hanno visti indicare con ampi gesti il posteggio agli automobilisti, sono intervenuti per identificarli.

Mentre altre due sanzioni da mille euro a testa sono arrivate per un luogo invece abituale per i parcheggiatori abusivi, vale a dire lo stadio. Gli agenti del nucleo di trasporto e vigilanza pubblica, durante i controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese in occasione della partita Palermo-Carpi, hanno individuato in piazza Papa Giovanni Paolo II due persone, C. D. C.di 22 anni e G. M. di 45 anni, che anche qui davano indicazioni agli automobilisti in cambio di qualche soldo.