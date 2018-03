«I migranti che si trovano in Libia sono nostri fratelli e sorelle, mentre le politiche repressive e razziste sono il vero pericolo per la salute e la sicurezza pubblica». Lo scrive sulla propria bacheca il circolo Arci Porco Rosso, che ospiterà domani alle ore 20 nella sede di piazza Professa un incontro con Riccardo Gatti e Michele Angioni, comandanti della Open Arms: la nave è balzata alle cronache dopo il sequestro preventivo disposto dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. Secondo l'accusa, i reponsabili della ong sarebbero responsabili di un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Non la vedono così, invece, gli attivisti palermitani. «Il 15 marzo la nave Open Arms - scrivono - ha salvato le vite di più di 200 persone. L'equipaggio ha rifiutato di consegnare i migranti alla cosiddetta guardia costiera libica, sapendo che in Libia il futuro dei migranti se li avessero riportati indietro sarebbe stato il carcere, la tortura e il rapimento. Per questo atto di umanità e solidarietà, la nave è stata sequestrata al porto di Pozzallo, dove rimane bloccata, e parte dell'equipaggio si trova a dover rispondere della surreale accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In un modo o nell'altro il governo Italiano, con il sostegno dell'Europa, sta ritirando le navi umanitarie dalle acque internazionali. E con ogni nave che va via o che viene fermata si aggiunge un pezzo del muro micidiale nel Mediterraneo».

Il dibattito serale vedrà la partecipazione, oltre ai comandanti della Open Arms, anche di Yodit Abraha (psicologa e mediatrice interculturale) e di Marta Bellingreri (di Alarm Phone), oltre alle testimonianze sulla situazione in Libia a cura della Cledu (Clinica Legale per i Diritti Umani dell'Università di Palermo). «Ribadiamo la richiesta per il dissequestro immediato dell'imbarcazione - concludono dal circolo - uno dei pochissimi mezzi ancora disponibili per salvare le vite delle persone che sono state costrette dalla guerra, dalla povertà e dal colonialismo a fare il viaggio migratorio più pericoloso nel mondo».