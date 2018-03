«Mio marito non è un terrorista, lavora in un bar a Mahdia in Tunisia per mantenere la sua famiglia». Questa la replica di Beatrice, la moglie italiana di Atef Mathlouti, il tunisino ricercato con l'accusa di terrorismo e sospettato di avere legami con l'Isis. La donna è intervenuta alla trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto, che si è occupata della vicenda tirando in ballo una lettera citata durante il programma: «La lettera all'ambasciata l'ha scritta la moglie di un suo collega di lavoro con cui mio marito ha avuto un contenzioso economico».

«Ieri mattina è venuta la polizia in casa a Palermo, cercavano mio marito - ha aggiunto la donna -. Ho detto che mio marito dal 2013 non è più qui a Palermo perché il suo permesso di soggiorno è scaduto. E loro lo sapevano bene. Da quando è scaduto il permesso di soggiorno non riesce a vedere i suoi quattro bambini. Ho dato alla polizia il suo telefono e il suo indirizzo in Tunisia. Io sono andata a trovarlo due settimane fa». L'uomo intanto, raggiunto anche da un'inviata del popolare programma della Rai, ha minacciato di denunciare gli organi di stampa che hanno diffuso la notizia che lui fosse un possibile terrorista dell'Isis.