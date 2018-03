Un enorme contenitore di musica, teatro, incontri e anche sport. Ma soprattutto di memoria. Sarà tutto questo il 40esimo anniversario dalla morte di Peppino Impastato a Cinisi, con un calendario che prevede iniziative già a partire dal primo maggio. «È un programma ancora provvisorio, ma posso dire senza sentirmi esagerato che in quello che abbiamo già messo insieme c’è dietro un lavoro di 40 anni, appunto», racconta a MeridioNews Giovanni Impastato, fratello di Peppino. «Un lavoro - torna a dire - che stiamo cercando di canalizzare verso una tematica attualissima che sono i diritti negati, attraverso un ampio ventaglio di iniziative ed eventi».

Immancabili il teatro e la musica, capisaldi nel percorso di militanza di Peppino stesso. «Abbiamo rinnovato il premio Musica e cultura», dice il fratello. Ma ci sarà spazio anche per iniziative sportive, che saranno rivolte soprattutto ai più giovani, specie con un mini campionato di calcio, con l’intento di farne comprendere «la funzione fortemente educativa». A colmare il tutto ci saranno nomi eccellenti, da Ascanio Celestini, presenza per niente estranea a questa ricorrenza, alla segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, che sarà protagonista di un dibattito sul lavoro, i diritti e le nuove povertà. E si attendono ancora conferme da altri professionisti importanti della musica e della cultura.

«Ci sarà un po’ di tutto, stiamo canalizzando tutte le nostre esperienze vissute in questi lunghi anni, dal ’78 ad oggi - continua Giovanni -. Mi auguro che finalmente quest'anno, a distanza di 40 anni, possa avvenire questo grande passaggio di testimone, un passaggio di memoria insomma, speriamo tutti che il messaggio di Peppino venga recepito in maniera positiva, specie dalle nuove generazioni. Un messaggio di impegno civile e di lotta, ma soprattutto educativo. Quello di quest’anno è un traguardo importante, faccio un appello a tutti per venire a Cinisi perché saranno giornate indimenticabili da tutti i punti di vista, giornate memorabili». Il 9 maggio in particolare si aprirà col consueto pellegrinaggio sino al casolare di contrada Feudo, dove ogni anno cittadini, familiari e turisti di ogni parte del mondo sentono la necessità di recarsi, e non solo in occasione dell’anniversario dell’omicidio.

Un casolare ormai caduco e sempre più in cattive condizioni, protetto da un fragile cancello che puntualmente viene aperto e varcato da chi sente la necessità di ricordare Peppino Impastato lì dove fu ucciso. «L’amministrazione comunale ha chiesto al proprietario le dovute autorizzazioni e so che sono state concesse, pare che non ci sarà alcun problema - spiega Giovanni -. Ma il punto rimane quello, che non basta aprirlo in occasione dell’anniversario. Comune e Regione si devono muovere perché diventi un posto pubblico. Bisogna acquisirlo per renderlo un luogo aperto alla collettività, pagando chiaramente quanto dovuto al proprietario. Mi auguravo che si potesse concludere tutto prima, ma purtroppo ancora non è accaduto nulla. Continueremo a lottare sempre per realizzare questo obiettivo, come abbiamo fatto finora per salvaguardarlo».

MARTEDÌ 1 MAGGIO

Ore. 21.00, presso il cortile del comune di Cinisi, spettacolo La musica racconta... Peppino Impastato - Musica vs Mafia dell'associazione Musica Insieme di Grugliasco (Torino), insieme all'orchestra e al coro Magister Harmoniae. Con la partecipazione dell'attore siciliano Giuseppe Battirolo. Una serata ideata nell'ambito del progetto Tra Cinisi e Palermo. Musica vs Mafia, in cui le musiche tratte dalle più celebri colonne sonore si uniscono al racconto della vita di Peppino.

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO

Ore 10.00 presso ex casa Badalamenti convegno Le Radici dell'odio a cura del Comune di Cinsi.

GIOVEDÌ 3 MAGGIO

Iniziativa sul francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ricordo di Peppino Impastato, a cura di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

VENERDÌ 4 MAGGIO

Ore 16.30 presso l’aula civica del comune di Cinisi convegno Mafia e neofascismi, a cura di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e associazione Creazioni. Alle ore 18.30 presso l’aula civica del comune di Cinisi convegno Fare buon uso della memoria: dalla comunità smemorata alla possibilità di costruire il futuro a cura di Officine Psicoanalitiche e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

SABATO 5 MAGGIO

Ore 10.00 presso aula civica del comune di Cinisi convegno Anni ’70: considerazioni, valutazioni, idee per continuare, a livello nazionale. Alle ore 16.00, presso aula civica del comune di Cinisi il secondo convegno sul tema e intitolato Anni ’70: contesto regionale e locale. A seguire la presentazione del libro Io non ritratto a cura dell’associazione Asadin.

DOMENICA 6 MAGGIO

Giornata dedicata a vecchie e nuove povertà, a cura di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e associazione Emmaus. Alle ore 10.00 presso l’aula civica del comune di Cinisi il convegno Tra vecchie e nuove emergenze sociali. Alle ore 16.00 laboratorio sul riciclo e laboratorio artistico a cura dell’associazione Creazioni. Alle ore 20.30 presso l’atrio comunale lo spettacolo teatrale Il mare a cavallo di Antonella Delli Gatti.

LUNEDÌ 7 MAGGIO

Giornata dedicata all’immigrazione a cura di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Coordinamento nazionale comunità di accoglienza. Alle ore. 10.00 presso l’aula civica del comune convegno Migranti: ponti oltre i muri. Alle ore 16 laboratori per ragazzi a cura di Roberta Balestrucci. Ma anche, alla stessa ora e sempre presso l’aula civica l’incontro Terre libere dallo sfruttamento. Dalle legge contro il caporalato agli effetti sui territori: analisi e esperienze di pratiche di resistenza e mutualismo a cura di Contadinazioni-Fuori Mercato, durante il quale interverranno Diritti a Sud -Nardò, SOS Rosarno, Contadinazioni. Alle ore 18.30 la presentazione del libro La voce di Impastato di Ivan Vadori con la collaborazione del fotografo Elia Falaschi, edito da Nuovadimensione. Infine alle ore 21.00 presso l’atrio comunale il Premio Concorso Fotografico Guido Orlando 2018 e la proiezione del corto Piove di Ciro D’Emilio e il concerto del Collettivo Peppino Impastato.

MARTEDÌ 8 MAGGIO

Ore 10.00 presso aula civica convegno sul lavoro con la partecipazione in chiusura della segretaria generale della CGIL Susanna Camusso. Alle ore 16.00 a seguire il convegno Mafia e antimafia: dagli anni Settanta a oggi a cura del Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato. Alle ore 18.30 incontro con l’allenatore Zdeněk Zeman e premiazione del Memorial di calcio Peppino Impastato, giunto alla IV° edizione. Alle ore 21.00 il Premio Musica e Cultura, con la partecipazione straordinaria di Ascanio Celestini e le esibizioni musicali del gruppo folk rock Yo Yo Mundi e di Chiara Effe.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO

Mattinata di sit-in al casolare dove è stato ucciso Peppino Impastato, con la partecipazione delle scuole aderenti al progetto Diritti negati e animazioni varie. Alle ore 12.00 arrivo al casolare dei partecipanti all’iniziativa In VESPA contro la mafia e alle 16.30 corteo dalla sede di Radio Aut a Terrasini a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi. Con la partecipazione anche dei “vespisti”. Alle ore 21.00 il concerto di chiusura.