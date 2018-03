A causa del maltempo sono stati 20 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia nelle ultime ore. In via Pietro Novelli, a Monreale, dove sono caduti dei massi; per allagamenti i pompieri sono intervenuti a Palermo in via Ugo La Malfa, nei borghi di Mondello e Partanna Mondello, nella zona del cimitero di Sant'Orsola e in via Messina Marine. Numerosi i distacchi di intonaco, mentre in via Bergonzoni un balcone è caduto sulle auto in sosta.

La pioggia e la velocità hanno provocato tre incidenti in autostrada: sulla Palermo-Mazara del Vallo nei pressi del bivio di Tommaso Natale, dove una Renault Twingo è finita contro il guard-rail. Sempre sulla Palermo-Mazara del Vallo, a Castelvetrano, un automobilista a bordo di Subaru è finito sulle barriere. Due i feriti invece nell'incidente nei pressi del Bivio Manganaro, sulla Palermo-Agrigento: a bordo di una Fiat Panda sono finiti fuori strada. Guidatore e passeggero sono stati trasportati al Civico e al Buccheri La Ferla.