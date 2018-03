Un 4-0 senza storia. Al Barbera, il Palermo si impone con un risultato che più chiaro non si può sul malcapitato Carpi. Ottima prestazione dei rosanero che si dimostrano più forti delle assenze dei nazionali e si abbattono come una furia sugli emiliani. Per la squadra di Tedino è il secondo poker stagionale dopo il 4-1 sull’Ascoli.

Fase di studio nei primi minuti del match, con le squadre che faticano ad affacciarsi in avanti. I rosa provano a proporsi e l’episodio che sblocca il match arriva al 18’, con Verna che si rende protagonista di un intervento scomposto su Jajalo in area: per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Coronado che non sbaglia. Altra buona iniziativa dei rosa con Jajalo che mette in mezzo dalla sinistra, ma il pallone è preda della difesa ospite. I biancorossi provano a reagire prima con Sabbione, che conclude alto, e poi con Garritano, ma il suo tentativo è bloccato da Pomini. Il Palermo rischia grosso al 41’ in contropiede con Verna che corre palla al piede per sessanta metri e trova la respinta di Pomini. Prima dell’intervallo, rosa vicini al raddoppio con una botta da fuori di Gnahoré che Colombi devia in corner.

In avvio di ripresa i rosa trovano subito il gol del raddoppio: verticalizzazione di Jajalo per Rispoli che mette in mezzo e trova Coronado che in spaccata mette in rete. Il Palermo gioca in scioltezza e gestisce il risultato senza subire pericoli da parte della squadra emiliana. Al 67’ arriva il tris dei rosanero: discesa di Rolando sulla sinistra, palla in mezzo per La Gumina che col mancino spacca la porta. Gli ospiti provano a non prendere un’imbarcata, ma al 76’ arriva anche il poker dei siciliani: Coronado porta a spasso l’intera difesa del Carpi e lascia partire un destro a giro imprendibile per Colombi. Rosa vicini al quinto gol nel finale con Murawski, il cui destro da fuori è deviato sul palo da Colombi.

TOP

Coronado Prima tripletta in Italia per il talento brasiliano che sblocca il risultato su rigore e in avvio di ripresa firma il raddoppio a conclusione di un’azione confezionata dalla premiata ditta Jajalo-Rispoli. Lui da due passi non può sbagliare. E il terzo gol è una perla, destro a giro dopo aver saltato l’intera retroguardia ospite.

Jajalo Vero e proprio metronomo della squadra, detta i tempi e i compagni lo seguono in tutto e per tutto. Imposta, prova la conclusione e dai suoi piedi parte l’azione che porta al gol del 2-0.

La Gumina In avanti gli arrivano pochissimi palloni e spesso sembra essere troppo isolato sebbene lotti come un leone. Conferma il buon momento quando, al primo pallone utile su servizio di Rolando, di sinistro trafigge Colombi per il tris.

FLOP

Nessun voto negativo oggi per i giocatori rosanero.

Palermo: Pomini 6, Dawidowicz 6, Rajkovic 6,5, Szyminski 6, Rispoli 7, Murawski 6,5, Jajalo 7,5 (75’ Fiordilino s.v.), Gnahoré 6,5, Rolando 7 (84’ Fiore s.v.), Coronado 8, La Gumina 7 (80’ Moreo s.v.). All. Tedino 7,5.

Carpi: Colombi 6, Capela 5, Brosco 4,5, Ligi 5, Bittante 5, Verna 5 (68’ Jelenic), Mbaye 5,5, Garritano 5 (77’ Saric s.v.), Pachonik 5,5, Sabbione 5,5 (51’ Melchiorri 5), Nzola 5. All. Calabro 5.