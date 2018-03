Altra sconfitta per il Telimar che nella terza giornata di ritorno a Bari viene sconfitta per 10-9 dalla Waterpolo e resta in piena bassa classifica. Il sette dell’Addaura si trova adesso in penultima posizione a quota 11 punti, appena due lunghezze in più del fanalino di coda Roma Arvalia.

I palermitani sbloccano il risultato con Giliberti, bravo ad andare in rete in superiorità numerica. La reazione dei pugliesi però arriva poco dopo e la rete di Di Pasquale su uomo in più e la doppietta di Provenzale capovolgono il risultato che dopo la prima frazione è di 3-1. Nel secondo periodo, i siciliani accorciano con Lo Cascio, poi i padroni di casa si portano sul 5-2 grazie ai gol di Santamato e Provenzale, quest’ultimo su rigore. Gli ospiti, però, accorciano nuovamente grazie ai gol di Fabiano e De Caro per il 5-4 a metà gara.

Al rientro in acqua, Provenzale trova il +2 per Bari, ma Lo Cascio va a segno e riduce le distanze. Per i pugliesi è di nuovo Provenzale a trovare il gol, ma i palermitani si rifanno sotto con il capitano Di Patti e raggiungono il pari con Fabiano sul 7-7 alla terza sirena. L’ultimo quarto vede il Telimar andare in vantaggio con Lisica, ma Scamarcio trova il nuovo pari anche se De Caro riporta i palermitani avanti. I siciliani sprecano tanto e i pugliesi a questo punto ne approfittano con Santamato che mette a segno una doppietta per il definitivo 10-9.

Dopo il match, il ds del Telimar, Lino Mesi, commenta così la gara: «Non è questa ennesima sconfitta che ci farà piegare. Abbiamo lottato fino alle fine con le unghie e con i denti, aggrappandoci alle nostre doti che ci permetteranno di salvarci. È una strada in salita. Sempre di più. Ma lotteremo, su questo non ci sono dubbi! E cercheremo di ripartire dai nostri errori con l’umiltà che serve».

Waterpolo Bari-Telimar 10-9

Parziali: 3-1, 2-3, 2-3, 3-2

Waterpolo Bari: Tramacera, De Luce, Clemente L., Scamarcio 1, Provenzale 5 (1 rig.), Gregorio, Padolecchia, Santamato 3, Di Pasquale 1, Magrone P., De Astis D., Concina, Orsi. All. Risola

Telimar: Sansone, Lisica 1, Geloso D., Di Patti 1, Di Maio, Geloso C., Giliberti 1, De Caro 2, Lo Cascio 2, Puglisi, Fabiano 2, Lo Dico, Di Falco R. All. Quartuccio

Arbitri: Barletta e Calabro

Note: Espulsi Provenzale (B) e Giliberti (T) nel quarto tempo per gioco scorretto. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Waterpolo Bari 3/9 + un rig., Telimar 2/10. Spettatori 150 circa.