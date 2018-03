Ha tenuto banco quasi quanto le trattative per i presidenti di Camera e Senato il murales di Tvboy, artista palermitano che ha realizzato a Roma l'ormai celebre bacio tra Salvini e Di Maio, poi prontamente rimosso. Dopo che sull'argomento sono stati versati fiumi di inchiostro da parte di noti quotidiani italiani a prendere la parola oggi è stato l'artista, anzi, gli artisti.

«Noi del collettivo artistico @tvboyofficial di baci ne abbiamo realizzati vari - si legge sulla loro pagina Facebook- e in tanti paesi diversi, molti su incarico, altri per personalità dello spettacolo internazionali e vip, alcuni anche molto più provocanti di quello di Salvini e Di Maio». Poi continuano con un riferimento alla longevità delle loro opere: «Alcuni sono sopravvissuti, altri sono stati protetti dal furto e dal vandalismo dai proprietari dei muri che ne hanno compreso il loro valore artistico e comunicativo - continua il post sul social network - altri sono stati rubati da collezionisti di street art senza scrupoli ma ahimè questo forma parte del gioco e della natura effimera dell’arte di strada. Nessuno era mai stato cancellato con tanta solerzia, quando invece vengono lasciate scritte offensive o disegni volgari».

Poi il post prosegue con delle scuse da parte degli artisti nei confronti di chi si sentisse eventualmente offeso «e siamo disposti a ricompensare i proprietari delle pareti i quali non hanno apprezzato i nostri interventi artistici. Volevamo solo lanciare un messaggio di pace e conciliazione, che di questi tempi scarseggiano anche nell'auspicio che si formi un governo al più presto che possa portare un vento di cambiamento nel nostro amato paese e che si inizino ad affrontare problemi più importanti rispetto al nostro murales, al quale si è dato grande attenzione ma che in fondo non è così importante. Non ultimo il tema dei diritti delle coppie dello stesso sesso, che in italia pare sia ancora un tabù. Grazie per la trasmissione».