Doppia operazione dei carabinieri in merito al traffico di sostanze stupefacenti. A Brancaccio i militari del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un pusher 29enne, B.M. le iniziali. I carabinieri stavano transitando in via Alfano quando hanno notato uno strano viavai di giovani in un'abitazione. I militari, insospettiti, hanno proceduto al controllo. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto: materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, la somma di 120 euro e, in un cassetto di un mobile del bagno, un sacchetto contenente 20 grammi di cocaina. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari.

Operazione simile allo Zen2 dove i carabinieri della stazione san Filippo Neri hanno arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti il 31enne palermitano T.P.: anche qui necessario un servizio di osservazione, durante il quale i militari hanno constatato la presenza del giovane mentre cedeva droga a un gruppo di consumatori, due dei quali sono stati poi segnalati quali assuntori. A seguito della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto: 78 grammi di hashish suddivisi in 39 dosi, 2,6 grammi di marijuana suddivisi in tre dosi, 0,6 grammi di cocaina suddivisi in due dosi. Anche in questo caso all'uomo sono stati inflitti i domiciliari.