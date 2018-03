Certi compleanni non si dimenticano mai. Sarà così, forse, per uno dei due giovani agrigentini arrestati a Brancaccio dalla polizia. Si tratta di un 19enne e di un 22enne che avrebbero giustificato la loro presenza in città alludendo a una passeggiata di piacere per festeggiare il compleanno di uno dei due, che in effetti era ieri. Solo che all'interno della loro automobile sono stati ritrovati due panetti da 100 grammi l'uno di hashish.

Altro che festeggiamenti. Per gli agenti la gita dei due giovani incensurati aveva ben altri scopi, e cioè l’acquisto al dettaglio della droga da rivendere nelle loro zone di residenza, ad Agrigento. Il loro arresto è avvenuto in via padre Annibale di Francia, in seguito a un normale controllo sul territorio dedicato alle zone maggiormente a rischio di spaccio. I due sono stati beccati a tarda sera, fermi dentro la loro auto a bordo della strada.

Entrambi sono stati arrestati, il provvedimento è stato convalidato e nei loro confronti è stato disposto l’obbligo di dimora in un comune dell’agrigentino.