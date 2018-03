«All’interno del parco Libero Grassi c’è un anfiteatro che si affaccia sul mare di Acqua dei Corsari, dove i residenti vogliono lasciarsi alle spalle anni di abbandono, incuria e degrado per tornare a respirare un’aria di legalità». È con queste parole, indirizzate al sindaco Leoluca Orlando, che il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi chiede la riqualificazione del parco intitolato all’imprenditore ucciso dalla mafia nel 1991 e l’installazione di giochi fruibili da tutti. Partendo, anzitutto, dal recupero del cosiddetto Teatro del Sole, costruito nel 2009 all’interno del parco dopo una significativa azione di bonifica di uno degli ex mammelloni della Costa Sud.

Una richiesta, questa, che i cittadini, specie i residenti della zona, hanno fatto propria già da tempo e che adesso stanno cercando di concretizzare maggiormente con l’incontro che si terrà martedì pomeriggio nella sede dell’Ecomuseo del Mare Memoria Viva a Sant’Erasmo, che sta prestando la propria collaborazione per riaccendere l’attenzione su un luogo dimenticato della città. Sarà un momento di confronto per mettere in campo idee e proposte, ma soprattutto per discutere delle condizioni attuali in cui versa il posto e sulle possibilità future.

Potenzialità e bellezze naturali a parte, il parco all’indomani della sua inaugurazione è rimasto chiuso per anni, in balìa di degrado, incuria e incivili che lo hanno trasformato in un’enorme discarica a cielo aperto. Anni in cui a rendersi protagonista è stato soprattutto lo scaricabarile fra Comune e Regione per chi avesse il dovere di intervenire per riqualificare il luogo. Almeno fino al 2017, quando un Emilio Arcuri fresco di riconferma nel ruolo di assessore comunale alla Rigenerazione urbanistica e urbana raccontava a MeridioNews dell’ultimatum lanciato alla Regione che, dopo i lavori di ripristino di Rap e Reset, avrebbe dovuto procedere con l’analisi di rischio, dai cui risultati dipende la fruibilità o meno del luogo.

Un ultimatum caduto, come già altri in precedenza, nel dimenticatoio. I cancelli del parco sono rimasti chiusi e il suo destino affidato di nuovo ad abbandono e incuria, complice questa volta anche «una presunta denuncia di una cittadina che accusava malumori passeggiando all'interno del parco», ricorda Guaresi nella nota inviata all’amministrazione comunale. Tuttavia, continua il consigliere, «considerato che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale e che il parco giochi, al giorno d'oggi, tenta di colmare la mancanza di opportunità di gioco libero al di fuori delle scuole, invito ad attivare - prosegue più avanti nella nota - la ripresa dei lavori interrotti e dare seguito alla mia richiesta di riapertura del parco chiesta a gran voce dal sottoscritto, dai cittadini e dai comitati civici e ambientalisti».

Nel frattempo, martedì sarà l’occasione per fare incontrare cittadini, scuole e associazioni che continuano a spendersi per il Teatro del Sole e il suo parco affinché diventino uno spazio comune da destinare alla rigenerazione urbana di un tratto, quello della Costa Sud, rimasto fin troppo a lungo ostaggio della speculazione edilizia di stampo mafioso.