Antonino Sala, consigliere comunale di Palermo, è il nuovo capogruppo di Palermo 2022 a Sala delle Lapidi. Ingegnere, alla sua seconda consiliatura, è componente della sesta commissione Attività Produttive. «Ho accettato senza riserve il ruolo di capogruppo - dichiara Sala -, convinto che dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le cose positive realizzate finora, che sono diventate patrimonio della città. È necessario ridare slancio al Consiglio Comunale. Il dialogo e la comunicazione sono due elementi imprescindibili per affermare le proprie idee e condurre a compimento quanto previsto nel programma elettorale e condiviso con il sindaco Orlando».

«Saluto ed auguro buon lavoro all'ex capogruppo Bertolino ma soprattutto ringrazio Cusumano e Giaconia per la fiducia riposta nello scegliermi come rappresentante e loro portavoce. La strada può essere in salita - conclude Sala - ma sono fiducioso e confido nel senso di responsabilità dei colleghi consiglieri per condurre in modo fruttuoso i lavori d'aula». Il ruolo di vicecapogruppo va al consigliere Giaconia: «Sono alla prima esperienza in consiglio e il ruolo di vice capogruppo è sicuramente una grande l'opportunità di crescita».