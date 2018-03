«I festival sono un fenomeno chiave del panorama culturale italiano e hanno un forte impatto sull’economia e sull'identità di interi territori. “Nuove Pratiche” è un’occasione per confrontarsi a Palermo con le realtà che stanno sperimentando pratiche innovative e trasformative nell’ideazione e nell’organizzazione di festival culturali. La nostra idea di festival è che non siano eventi effimeri, ma laboratori di creazione di comunità operose e partecipi, strumenti di altre economie, sostenibili e rispettose del lavoro». Cristina Alga e Andrea Libero Carbone sono i curatori della quarta edizione di Nuove Pratiche Fest, e parlano con entusiasmo della propria creatura. Si tratta dell'unico festival dedicato all’innovazione sociale e culturale al Sud Italia, che torna per la quarta edizione e che si svolgerà fino al 23 e 24 marzo tra gli spazi del Goethe-Institut e quelli di Cre.zi. Plus, il nuovo hub creativo ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Quattro giorni di workshop e tavole rotonde, laboratori e gruppi di lavoro in cui saranno chiamati a confrontarsi nel capoluogo siciliano le più interessanti realtà del Sud Italia che stanno sperimentando pratiche innovative nell'ideazione e organizzazione di festival culturali. Ideato e progettato da CLAC, associazione culturale da anni impegnata in progetti di valorizzazione del territorio e Pescevolante, agenzia di progettazione e cura di formati e contenuti creativi, per l’edizione 2018, il festival è realizzato con il Goethe-Institut Palermo e con il contributo della Regione Siciliana. «Questa edizione di Nuove Pratiche Fest è un’occasione preziosa di accompagnamento e sostegno alla rete dei festival cinematografici siciliani e allo stesso coordinamento dei festival del cinema in Sicilia - sottolinea Alessandro Rais, dirigente dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia Film Commission - che costituiscono una risorsa importante per lo sviluppo non solo della cultura cinematografica e dell’industria dell’audiovisivo, ma più in generale del nostro territorio».

Il festival è anche il luogo deputato per il lancio della nuova edizione di Artlab. Territori, Cultura, Innovazione, la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo. Inoltre fa parte del cartellone Palermo Capitale della Cultura 2018. Per il programma completo si può consultare il sito www.nuovepratiche.it.

E in questo weekend i Cantieri saranno sede di svariate iniziative. Oltre a quelle di Nuove Pratiche, che si svolgeranno all'interno dello spazio Cre.zi. Plus - un nuovo hub creativo accanto al cinema De Seta - all’interno dell’area di archeologia industriale trasformata in cittadella della cultura ci sarà anche l'apertura di Spazio Franco, il laboratorio di creazione contemporanea che inaugura questo pomeriggio alle ore 18.

Le ex Officine Ducrot, un’area di oltre 55.000 metri quadrati situata alle spalle del Castello arabo normanno della Zisa, stanno vivendo una nuova rinascita culturale. Grazie alle organizzazioni che nel corso degli anni, e in special modo con l'accelerata negli ultimi tre, hanno scelto di avere qui la propria sede: l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’associazione Mazzoleni, il Centro sperimentale di Cinematografia, la Comunità Ellenica, il Goethe-Institut e Goethe-Zentrum Palermo, l’Institut français de Palerme, il circolo Arci Tavola Tonda, l’Istituto Gramsci, l’associazione Verein Dusseldorf-Palermo, Legambiente Sicilia e l’assciazione G273. Ci sono poi ZAC, museo d’arte contemporanea, il cinema De Seta, i laboratori di scenografia del teatro Biondo, spazi per eventi e spettacoli e il nuovo Centro internazionale di Fotografia di Letizia Battaglia.