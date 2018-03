Una biblioteca per minori stranieri non accompagnati all'interno dei Cantieri Culturali della Zisa, che così si arricchiscono in un weekend - dopo l'apertura del laboratorio di creazione contemporanea Spazio Franco e la quattro giorni di eventi dedicati ai festival al Cre.zi. plus - di un altro tassello che porta l'ex area industriale verso la rinascita culturale. La biblioteca, che si chiamerà Ideas Box e verrà inaugurata questo pomeriggio alle ore 18, sarà mobile ed è un progetto realizzato dalla ong francese Bibliothèques Sans Frontières: consentirà di accompagnare i minori stranieri non accompagnati nei loro percorsi di autonomia dando loro un sostegno continuativo con attività educative specifiche e offrendo al contempo un servizio di biblioteca digitale multilingue e multiculturale con accesso libero per tutta la città.

«Abbiamo scelto la sede presso i Cantieri proprio per entrare nel tessuto palermitano - dice a MeridioNews Chiara Signore, coordinatrice della sezione italiana di Biblioteche senza frontiere -. Qui alla Zisa c'è un vero e proprio distretto culturale, locale e internazionale, di organizzazioni che lavorano e vivono attivamente nel territorio». Il progetto è sostenuto da Google, dal Comune di Palermo e dal Ministero della Cultura e del Turismo (tramite il Centro per il Libro e la Lettura) e si inserisce nella programmazione di Nuove Pratiche Fest, l'evento realizzato da CLAC e da Pesce Volante.

«Ci è sembrato naturale promuovere le nostre attività a Palermo, in Sicilia - spiega il presidente di Bibliothèques Sans Frontières Patrick Weil -, una terra che fa onore alla sua storia accogliendo migliaia di esiliati. La città, la popolazione palermitana, le tantissime iniziative umanitarie che sono la ricchezza di questo territorio ci hanno permesso di concretizzare questo progetto». E la ong punta molto sull'apertura nel capoluogo siciliano, tanto che nel pomeriggio a inaugurare Ideas Box saranno il direttore generale Jérémy Lachal e altre autorità locali.

«L'attività principale sarà quella della struttura che permetterà di essere insieme biblioteca, mediateca e ludoteca insieme - dice ancora Chiara Signore -. Poi avremo, anzi abbiamo già, una squadra che sarà all'interno di varie strutture d'accoglienza e nelle scuole serali. Noi infatti lavoriamo su progetti, abbiamo fatto una valutazione di due mesi presso i centri di accoglienza per capire dagli stessi ragazzi quali sono i bisogni e gli interessi. Così abbiamo realizzato il primo patrimonio librario nelle lingue più parlate dai minori stranieri, e ovviamente anche in italiano. L'idea è che il progetto vada aggiornato continuamente, già tra due mesi faremo una nuova verifica per capire cosa migliorare».

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) è stata fondata nel 2007 ed è presente in oltre 20 paesi in tutto il mondo; sostiene iniziative locali tramite la creazione di biblioteche al fine di promuovere l’istruzione, l’accesso all’informazione e alla cultura e la conservazione del patrimonio culturale. BSF è una ong tra le più importanti a livello internazionale con più di un milione di utilizzatori delle Ideas Box nel mondo. Nello specifico, Ideas Box è un kit multimediatico mobile composto da quattro moduli su rotelle dispiegabile in meno di 20 minuti. Fornito di una connessione internet satellitare, al suo interno ha libri cartacei ma anche numerosi contenuti digitali consultabili tramite la mediateca con computer e tablet e un dispositivo cinema integrato. La struttura è stata progettata dal designer francese Philippe Starck, con l'intenzione primaria di riunificare le famiglie e incentivare l’istruzione in situazioni umanitarie di emergenza.