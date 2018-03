Trova l'appartamento occupato, con le serrature della porta d'ingresso sostituite, e chiama la polizia. Dentro però non ci trova i nuovi inquilini ma merce contraffatta. È la disavventura capitata al proprietario di un appartamento in via Nicolò all'Albergheria.

Gli agenti del commissariato Oreto hanno trovato e sequestrato 18 borse e cinque borselli da donna che richiamavano note griffe internazionali, ovviamente contraffatti. L'intervento di un fabbro ha permesso al legittimo proprietario di potere rientrare in possesso dell'abitazione.