La terza sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Marina Petruzzella, ha condannato 21 imputati tra imprenditori, dirigenti e tecnici comunali accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva, violazione delle norme ambientali e abuso d'ufficio. I giudici hanno anche disposto la confisca dei terreni e dei manufatti abusivi. Il processo nasce da un'indagine su una lottizzazione in via Miseno, nel borgo marinaro di Mondello.

Sotto inchiesta sono finiti l'ex tecnico comunale Mario Li Castri e Giuseppe Monteleone, funzionario all'Edilizia privata. Entrambi condannati a due anni. Le case da loro acquistate in fase di costruzione dal proprietario del terreno, anche lui indagato, sarebbero state edificate in violazione delle norme a tutela delle zone vincolate: invece di aspettare l'approvazione del Piano particolareggiato da parte del Consiglio comunale, avrebbero scelto la strada più breve del Piano planovolumetrico.

I proprietari delle abitazioni hanno sostenuto la tesi difensiva dell'acquirente in buona fede: avrebbero comprato le villette ignorando l'iter seguito per la lottizzazione. Il giudice ha condannato a due anni anche il costruttore che realizzò le case, Paride Tagliareni, il progettista delle villette, Giuseppe Tagliareni, il notaio Santo Di Gati. Un anno e otto mesi (pena sospesa) per Loredana Maria Velardi e Paola Avellone, un anno e tre mesi (pena sospesa) per Angela Corso, Cristiana Fabozzi, Maria Vittoria Mirazzita, Graziano Magnanimi, Maria Concetta Fontana, Cristina Magnanimi, Francesca Vullo, Morena e Armida Perna, Concetta Ravalli, Salvatore Di Piazza, tre anni per Giuseppe Orantelli, Salvatore Lupo e Lucietta Accordino, responsabile del settore edilizia privata. Le indagini sono scattate dopo un controllo dei vigili urbani. Il Comune era parte civile nel processo, assieme all'associazione Codici Onlus e riceverà una provvisionale di 500 mila euro.