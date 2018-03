«Lei era molto commossa, e anche io lo ero, perché come in una bella favola lei era stata un personaggio della mia vita, solo che non lo sapeva». Letizia Battaglia racconta così, con parole ancora colme di emozione, l'incontro con la bambina con il pallone - la protagonista di una delle sue foto più celebri. Occhi grandi e neri, uno scatto reso più intenso dall'utilizzo del bianco e nero, la fanciulla di allora - nell'estate del 1980 - passeggiava in un vicolo della Cala. E lì avvenne l'incontro con la più conosciuta fotografa palermitana, che l'aveva voluta immortalare così, semplicemente appoggiata a una parete e con un pallone in mano, le forme spigolose di una ragazzina ma lo sguardo lancinante.

Da allora, e sono passati 38 anni, Letizia Battaglia non aveva avuto più sue notizie. «Era una delle mie foto predilette - racconta Battaglia - e preferite da tanti, pubblicata ovunque e copertina di tanti libri. È come se l'avessi sempre avuta tra i piedi questa bambina, come se fosse stata una mia compagna di vita. Così è nato il mio desiderio di rivederla, per sapere che donna fosse diventata. Ma avevo il timore che potesse essere diversa da come me l'ero immaginata». Superate le prima diffidenze, la fotografa si è rivolta una settimana fa alla trasmissione di Raitre Chi l'ha visto. La bambina di allora, adesso una donna sulla cinquantina, ha risposto positivamente. E le due donne si sono incontrate negli scorsi giorni, con Letizia Battaglia che ha voluto ritrarla nella stessa posa di allora.

Una storia simile a quella di Steve McCurry, tra i più famosi fotografi al mondo, che qualche tempo fa volle incontrare la bambina afgana dagli occhi verde ghiaccio che nel 1985 divenne copertina del mensile National Geographic. Uno scatto celebre che fece il giro del mondo per approdare recentemente anche a Palermo. «Già dieci anni fa io avevo tentato di incontrare la mia bambina - confida la fotoreporter -, andando in giro per la Cala con la sua fotografia, ma il mio tentativo solitario non aveva avuto successo. Ho deciso di riprovarci e questa volta ho avuto fortuna. Finalmente la mia bambina era cresciuta, ce l'ho avuta davanti in carne e ossa. Ho trovato una donna fine ed educata, una casalinga e non un'intellettuale, con gli occhi ancora bellissimi e un buon portamento».

E per dare un'ulteriore magica sfumatura a un incontro sempre agognato e finora mai avvenuto, Letizia Battaglia aggiunge che «lei non si è mai vista in televisione, non ricordava più lo scatto, non sapeva di essere diventata così celebre. A volte la vita ci offre di queste bellezze. Spero di poterla incontrare ancora, vedremo se per scattare altre foto insieme». L'annuncio del ritrovamento e dell'incontro è arrivato dalla pagina Facebook del Centro Internazionale di Fotografia (gestito dalla stessa Battaglia), scatenando l'entusiasmo dei palermitani e delle palermitane (e non solo) che hanno mostrato la propria soddisfazione per la notizia con oltre 1200 like e quasi 500 condivisioni del post.