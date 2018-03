L’uomo era stato arrestato lo scorso 4 agosto subito dopo una rapina in un supermercato a Palermo. Nella sua abitazione, però, gli agenti di polizia hanno trovato dei vestiti identici a quelli utilizzati nel corso di un’altra azione criminale avvenuta lo stesso giorno in un bar di via Nicoletti, a poche ore di distanza dal colpo nel market. A incastrare Francesco Russo, palermitano di 27 anni, le telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, nel quartiere Tommaso Natale, che lo hanno immortalato con lo stesso abbigliamento ritrovato nella sua abitazione.