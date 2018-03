Mancano solo l'assessore Giovanna Marano e Andrea Cusumano, poi per il resto ci sono tutti: il sindaco in primis, gli assessori, molti funzionari degli uffici tecnici degli assessorati, i presidenti delle partecipate ma anche l'Università e a sorpresa anche Roberto Albergoni, il presidente di Manifesta la biennale di arte contemporanea. Dopo due anni e mezzo si è replicata la virtuosa riunione tra l'assemblea pubblica Sos Ballarò e l'amministrazione comunale per fare il punto sulle emergenze e sulle vertenze inevase ancora. E la buona notizia è che il sindaco si è presentato con una delibera che è stata firmata alla fine dell'incontro sulla pedonalizzazione del mercato, uno dei punti sui quali hanno molto insistito i mercatari e l'assemblea Sos Ballarò.

La sala messa a disposizione da Don Enzo a Santa Chiara è pienissima, ma stavolta a partecipare oltre ai mercatari di Ballarò ci sono anche rappresentanti e residenti del mercato Vucciria. Quello che è chiaro è che questo percorso partecipato che coinvolge tutte le anime che convivono all'interno del quartiere piace molto all'amministrazione e proprio per questo motivo verrà utilizzato come esempio per replicarlo in altre zone della città, come ad esempio il 27 verrà fatta una riunione simile a Brancaccio.

«È bellissimo vedere questa sala piena - dice Giacomo Terranova, presidente dell'associazione Mercato storico di Ballarò - quello che ci sta a cuore è la reale applicazione del RUM (regolamento unico dei mercati), già approvato in giunta nel 2016, adesso si aspetta il passaggio e l'approvazione perché diventi esecutivo. Il mercato deve diventare pedonale e poi serve una maggiore attenzione per la cartellonistica che nel centro indichi dove si trova il Mercato di Ballarò. I mercati non possono più aspettare i tempi della burocrazia - aggiunge - siamo abituati ad essere pragmatici, abbiamo bisogno di un rilancio urgente»

L'assemblea pubblica ha scritto nero su bianco tutte le istanze ancora inevase e che sono necessarie per il rilancio non solo di Ballarò, ma anche degli altri mercati limitrofi. Presenti insieme ad altri c'è anche Piero Sutera della Taverna Azzurra della Vucciria «Ho ascoltato con piacere quanto emerso e penso che in Vucciria siamo lontani anni luce dai problemi che ha Ballarò - dice Sutera - in Vucciria purtroppo abbiamo questioni più gravi, il mercato è morto, i turisti si aspettano di trovare scenari come quello del quadro di Guttuso ma non è così, c'è anche molta criminalità ma noi la subiamo. Io spero che cambi volto la Vucciria che il mecato torni a vivere, io ho tre figli e una moglie, voglio lavorare di giorno e non di notte, ho anche acquistato il palazzo sopra la mia taverna per farci un B&B e spero davvero di poter dare il mio contributo per migliorare il quartiere come abbiamo sempre fatto».

«Gli uffici tecnici lavoreranno durante le vacanze di Pasqua - ironizza il sindaco - penso che tutti siamo molto soddisfatti del percorso partecipato intrapreso due anni e mezzo fa in questo quartiere. Adesso tutti sappiamo che Ballarò è un bene comune e questo vale anche per la Vucciria e per il Capo. Senza questi luoghi che rappresentano l'anima della città Palermo non sarebbe quella che è non avrebbe il carico di fascino e di attrattività turistica che sta avendo adesso, in questi posti c'è la vita della città. Abbiamo deciso con l'assessore Arcuri di vendere tutto il patrimonio immobiliare del comune per metterlo a frutto e perché non deperisca». Ogni assessore, poi, ha presentato il proprio percorso all'interno della cornice più ampia del documento stilato da Sos Ballarò. Per tutti i punti presenti nel documento condiviso tra Sos Ballarò e Amministrazione Comunale i vari uffici tecnici hanno trovato le risorse e le modalità per la realizzazione dalla raccolta differenziata, all'approvazione del Rum, alle attività sportive dei ragazzi del quartiere alla cartellonistica per segnalare il Mercato dentro il centro storico.

«Non c'è stato un solo artista che non sia voluto passare da Ballarò, si è creato un rapporto particolare tra Manifesta e questo quartiere - dice Albergoni - Manifesta non è una manifestazione snob come era percepita all'inizio, da quando è approdata a Palermo ha cambiato pelle, abbiamo capito che o ci entra dentro la città o non si riesce a fare niente di significativo. Non metteremo opere d'arte in questo quartiere perché per noi è importante mettere in risalto il mercato che è già una grossa attrattiva. Manifesta ci sarà, ma è l'importante quello che ci sarà dopo. Da Palermitano dico e penso che questa manifestazione va usata per la città, c'è un mondo che ruota attorno a manifesta e anche tante risorse, e allora questa è un'occasione da non perdere. Dobbiamo essere pronti per sfruttare la presenza che ci sarà per i prossimi mesi per stimolare gli interessi di chi qui vuole investire e metterli in condizioni di poterlo fare». Per l'assessore alla mobilità Iolanda Riolo «la vita dei residenti è stata penalizzata dopo l'avvio della Ztl - conclude - abbiamo trovato le zone sosta per i residenti che presto diventeranno effettive»