La seduta del Consiglio comunale a Palermo si apre con un minuto di silenzio per le vittime dell'esplosione della bottega in via Garibaldi a Catania, ieri sera, dove hanno perso la vita almeno tre persone. «Si tratta di nostri fratelli, di persone che hanno perso la vita mentre facevano il proprio lavoro, lo trovo doveroso» dice in aula Dario Chinnici, capogruppo del Partito democratico, che ha proposto il gesto di cordoglio.

Proposta subito accettata dal presidente del Consiglio, Totò Orlando, che ha invitato i colleghi ad alzarsi in piedi per rispettare il minuto di silenzio. «Chiederemo agli uffici di comunicare un nostro cordoglio al comando provinciale dei vigili del fuoco etneo».