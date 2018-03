Manca solo una decisione, che arriverà all'inizio del mese prossimo. Si avvia verso la conclusione la vicenda giudiziaria che vede sul banco degli imputati del tribunale fallimentare la società del Palermo. Dopo la contestazione da parte della Procura della perizia super partes effettuata dagli esperti incaricati dal tribunale con il compito di stimare il valore del pacchetto dei calciatori tesserati per la società di viale del Fante. L'esito della perizia, infatti, si discostava per diversi milioni di euro dalla stima effettuata dagli esperti della Procura che, a differenza degli altri, che si sono serviti di un particolare algoritmo, si sono invece basati sulle quotazioni di un noto sito internet specializzato.

Il tribunale di Palermo si è preso altri giorni di tempo per decidere le sorti della società rosanero. Decisione che arriverà dopo Pasqua, nei primi giorni di aprile. Alla fine dell'udienza di oggi il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, è apparso sereno. «In questo momento vorremmo mantenere il silenzio per rispetto alle istituzioni - dice - Siamo molto fiduciosi, è un ottimo tribunale, l'udienza è andata bene e il contraddittorio è stato perfetto. Non mi voglio sbilanciare oltre, dobbiamo solo aspettare i tempi tecnici per la decisione del tribunale».