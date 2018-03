Un pugno in pieno volto accompagnato anche da alcune minacce di morte. Questo il prezzo pagato da una maestra dell'istituto comprensivo Ignazio Florio di via Astorino, medicata al pronto soccorso di Villa Sofia che ha stabilito per lei sei giorni di prognosi. Ad aggredirla ieri intorno alle 12.30 sarebbe stato il 43enne Maurizio Bronzellino, che avrebbe perso il controllo dopo che la donna aveva lamentato le ripetute assenze del figlio.

L'uomo, che in passato ha lavorato in un plesso della medesima scuola frequentata dal figlio come lavoratore precario, aveva chiesto un permesso per fare uscire prima della fine delle lezioni il bambino, innescando la risposta dell'insegnante.

La discussione sarebbe poi degenerata fino all'aggressione alla maestra. Bronzellino, che ha già sulle spalle diverse denunce per rissa e percosse, è stato denunciato.