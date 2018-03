Prima ha schiaffeggiata la fidanzata in pieno centro e poi le ha ordinato di salire sullo scooter. L'avrebbe fatta franca se una una donna, che ha assistito alla scena, non l'avesse denunciato nonostante la minaccia da parte dell'uomo di 'farsi i fatti propri', altrimenti avrebbe usato nei suoi confronti lo stesso trattamento riservato alla fidanzata.

È accaduto ieri mattina, in via Garibaldi a Palermo. La testimone ha chiamato la polizia, fornendo agli agenti anche il numero di targa dello scooter. «Tutto questo è successo davanti a due uomini che hanno fatto finta di nulla - racconta - Hanno assistito alla scena e non hanno mosso un dito. Ho detto loro che dovevano vergognarsi e che erano peggiori del ragazzo violento».