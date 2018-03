«Dopo tanti esposti all'Amap, al Comune e alla direzione di Rfi, la gente è esasperata. Siamo stufi di vivere in queste condizioni». È questo lo sfogo di alcuni residente che vivono nelle vie limitrofe alla stazione centrale di Palermo, dalla via Boccone alla via Gemellaro, scesi in piazza per protestare e fare sentire la propria voce. Sotto accusa i lavori di Rfi nella vicina stazione centrale che avrebbero creato danni alla condotta fognaria.

Mentre in un'altra zona, vicino via Crispi, nei pressi dell'area portuale, da giorni alcuni scantinati si sono allagati e le pompe idrovore non riescono a far calare il livello dell'acqua. I proprietari sospettano che il problema sia legato ai lavori del passante ferroviario in piazza Castelnuovo, dal momento che gli allagamenti coinciderebbero con l'apertura del nuovo cantiere.