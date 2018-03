L’Eagles Basket Palermo non riesce a chiudere i conti e a conquistare il pass per le semifinali. In Gara2 dei quarti di finale, i biancorossi cadono sul parquet del Cocuzza San Filippo del Mela, con i padroni di casa che riescono a conquistare la vittoria imponendosi per 66-61.

Avvio positivo da parte dei messinesi che sono trascinati da un Costa in stato di grazia. I palermitani di coach Priulla non riescono a giocare come di consueto lasciando troppi spazi in difesa, tanto che alla prima sirena il punteggio è di 22-15. Nella seconda frazione, le triple di Dragna e Listwon riportano in partita la squadra biancorossa che trova il vantaggio e arriva all’intervallo lungo con 34-35.

Al rientro sul parquet, Tagliareni fa suoi tanti rimbalzi, Giardina concretizza gli attacchi e così Eagles pare avviarsi a un successo scontato, considerando anche che alla terza sirena il tabellone recita 44-52. L’ultimo quarto, però, vede i messinesi reagire prontamente. I biancorossi non riescono più ad avvicinarsi al canestro e il Cocuzza ritrova la via del canestro da tre. Toto infila il canestro del +3, Eagles non riesce a riemergere e così i padroni di casa chiudono sul 66-61 portando la serie sull’1-1.

Cocuzza SFM-Eagles Basket Palermo 66-61

Parziali: 22-15, 12-20, 10-17, 22-9

Cocuzza: Porcino 2, Marchetta ne, Toto 17, Polekauskas 9, Porcino 2, Albo 4, Costa 21, Cocuzza 12, La Malfa ne, Siracusa 1. All. Li Vecchi

Eagles: Ranalli 2, Levron 1, Rappa 1, Giardina 7, Listwon 10, Bruno 1, Vranjkovič 3, Amato ne, Tagliareni 15, Dragna 21. All. Priulla

Arbitri: Lorefice e Filesi.