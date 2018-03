Un video realizzato dal casting director e regista palermitano Maurilio Mangano promuove l'assalto dell'atleta siciliano Giancarlo Bentivegna al Titolo Italiano dei Superleggeri. Un gesto che vuole essere un segno tangibile di supporto e solidarietà per Bentivegna che, per l'appunto, in quell'occasione affronterà il piemontese Bellisai e che si aggiunge alle altre numerosissime dimostrazioni di stima e affetto che ogni giorno giungono al nostro atleta e alla Palestra Popolare Palermo. L'evento si terrà a fine maggio presso il PalaOreto, palazzetto dello sport sito in via Santa Maria di Gesù.

«Quando Luigi Spera, mi ha chiesto se mi andasse di girare un breve video sull’assalto al titolo di Giancarlo Bentivegna, devo dire che mi sono sentito onorato. Non si è trattato semplicemente di un lavoro, per me - dice Mangano - ma di un gesto d’amore ricambiato. Quando con mia moglie siamo arrivati dalla Georgia un paio di anni fa, Giancarlo e Luigi hanno accolto nostro figlio Lasha, appena adolescente, come se fosse un fratello minore. Gli hanno insegnato l’italiano, i valori dello sport, e in particolare della boxe. Coraggio, solidarietà, dedizione, rigore, amore per sé e per gli altri. Quando era entrato nella Palestra Popolare era quasi un bambino, quando è uscito, un giovane uomo».

Ma Lasha non è un caso isolato. Ci sono ragazzi, in quella palestra, di ogni età, ceto sociale, storia, che crescono e si formano come uomini migliori. «Con questo piccolo video, ho voluto in qualche modo ripagare in minima parte quell'amore che Spera e tutti i ragazzi della palestra, dedicano allo sport, ma anche al futuro degli individui e dell’ambiente in cui vivono. Il bravo Salvatore Costa, filmmaker e amico siracusano mi ha molto aiutato in questo lavoro, cercando di rendere attraverso le immagini, lo spirito da cui siamo stati avvolti nei giorni di riprese. Uno spirito in cui l’individuo e il suo sforzo sono parte di un progetto più grande, più ampio: quello di una collettività che si mette a servizio di una società fatta prima di tutto di uomini e non di istituzioni, soldi, griffe e corse al successo». Per Mangano supportare Bentivegna in questa impresa, «significa per noi, supportare ciò che di più bello e sano abbiamo nella nostra Palermo, nella nostra Sicilia. Significa partecipare a qualcosa di forte e coraggioso, una sorta di rivalsa dell’individuo che attraverso le asperità della vita quotidiana, del lavoro, dello sforzo, si slancia costantemente verso aspirazioni superiori. Combatte uno, combattiamo tutti».