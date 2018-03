Malgrado gli interventi dei giorni scorsi, in queste ore continuano i controlli dei vigili del fuoco per i quartieri di Palermo, impegnati a spegnere ancora decine di vampe di San Giuseppe.

Nonostante le precedenti operazioni di bonifica della Rap, infatti, i roghi continuano a divampare. I pompieri sono intervenuti in via Gaetano Mosca, in via Colonna Rotta, in via Tricomi, in piazza del Carmine a Ballarò, in via Marcellino e in via Corazza.

In diverse zone le squadre intervenute per lo spegnimento delle vampe sono state colpite con uova e arance da parte di residenti contrariati.