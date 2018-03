Termina con una doccia fredda per i rosa la sfida del Piola tra Palermo e Novara. La squadra di Tedino, in vantaggio fino al recupero, si fa beffare al 92’ dalla rete di Sciaudone che vale il definitivo 2-2. Un peccato considerando anche il contemporaneo pareggio del Frosinone che avrebbe permesso ai siciliani di portarsi a una lunghezza (e con una gara in meno) dai ciociari.

I padroni di casa partono subito forte e dopo otto minuti sono già in vantaggio: cross dalla destra, Di Mariano sovrasta Rispoli e di testa serve Puscas che da due passi conclude: Pomini prova a salvare sulla linea ma il pallone è già entrato. I rosa provano a reagire, ma manca sempre l’ultimo passaggio, anche perché la difesa piemontese si chiude bene. Le occasioni da gol latitano e quella successiva arriva al 28’ con Nestorovski che non riesce a indirizzare un cross dalla destra di Rispoli. Alla mezz’ora, sinistro su punizione di Sansone che termina alto. A suonare la carica ci prova Gnahoré che lascia partire un destro dalla distanza, ma Montipò respinge in tuffo.

In avvio di ripresa, la mentalità del Palermo è completamente diversa, tanto che al 48’ i rosa trovano il pari: Fiordilino lavora sulla sinistra e mette in mezzo, velo di La Gumina e Rispoli è più lesto di Calderoni e può mettere in rete. Poco dopo, Coronado cerca la soluzione personale saltando tre avversari, ma arriva sbilenco alla conclusione. Al 56’, rosa in vantaggio: scambio tra Nestorovski e Coronado, con quest’ultimo che colpisce il palo e trova però il tap-in di La Gumina, che ribatte in rete. Il gioco resta poi fermo per qualche minuto perché un oggetto sembrerebbe aver colpito mister Tedino. I novaresi provano a reagire con Sansone, poi Fiordilino impegna Montipò e successivamente Coronado prima si mette in mostra con una bicicletta e poi fallisce un gol da posizione ravvicinata. Nel finale, forcing dei piemontesi, pericolosi con Maniero. Poi padroni di casa in dieci per l’espulsione di Golubovic (doppio giallo), ma quando la gara sembra finita, al 92’, Sciaudone di testa beffa Szyminski e Pomini mettendo in rete il gol del 2-2.

TOP

Rispoli L’esterno rosanero trova il suo sesto gol in campionato, numeri praticamente da attaccante. Sulle sue spalle pesa probabilmente il primo gol del Novara, quando si fa scavalcare da Di Mariano. Ma la sua è una gara costantemente di spinta.

La Gumina Altra gara di grande sacrificio per il ragazzo palermitano che trova il suo secondo gol stagionale, facendosi trovare pronto al tap-in dopo il palo colpito da Coronado. In campo dà tutto, segno che sta crescendo sotto i consigli di Tedino.

Coronado Il brasiliano continua a offrire giocate da fuoriclasse, basti vedere la bicicletta che costa il primo giallo a Golubovic e da sola vale il prezzo del biglietto. Inoltre l’azione del gol di La Gumina parte dai suoi piedi.

FLOP

Szyminski Ha sulle sue spalle la responsabilità del gol del pareggio dei piemontesi, quando si fa anticipare da Sciaudone, lesto a colpire di testa e mettere in rete. Per il resto, un paio di ingenuità durante la gara, nulla di più.

Nestorovski Se escludiamo l’uno-due con Coronado che poi porta al gol di La Gumina, il macedone si vede poco o nulla, anche perché è controllato a vista dai difensori del Novara. Tanto sacrificio ma poche occasioni.

Novara: Montipò 6, Golubovic 5, Chiosa 5,5, Del Fabro 5,5, Calderoni 5 (70’ Maniero 6), Moscati 7, Ronaldo 5 (80’ Sciaudone 6,5), Casarini 5,5, Di Mariano 6,5, Puscas 6,5 (90’ Macheda s.v.), Sansone 5,5. All. Di Carlo 6,5.

Palermo: Pomini 6, Dawidowicz 6, Struna 6, Szyminski 5, Rispoli 7, Gnahoré 6,5 (82’ Murawski s.v.), Jajalo 6, Fiordilino 7, Coronado 7 (90’ Chochev s.v.), La Gumina 7 (82’ Moreo s.v.), Nestorovski 5. All. Tedino 6,5.