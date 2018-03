Fimmini siciliani…comu tanti autri fimmini dû munnu,cunsidirati robba ca apparteni;criaturi ca pussiremu ddu valurica si po’ accattari sulu cu l’amuri!Vrazza di mari, cori senza funnunascìunu giganti quannu vennu ô munnu!Semu cumpagni, matri, amanti e figghi,la funnazioni di tutti li famigghi Dunamu ‘a vita all’umanità e miritamu rispettu e dignità! (Rita Elia).

La nona edizione del Raduno Poetico, si svolgerà domani 18 marzo, a Termini Imerese. Una giornata interamente dedicata alla poesia e al canto organizzata dall’associazione culturale Termini d’Arte, con il patrocinio del Comune termitano e dell’Accademia della Lingua Siciliana. In una giornata a cavallo tra l’8 e il 21 marzo, rispettivamente tra la giornata internazionale della donna e la giornata mondiale della poesia, un’attenta dedica alla figura femminile da sempre fonte di ispirazione per poeti, scultori, pittori e artisti: «Per te donna, il canto» il tema scelto per questa edizione.

Per te donna, il canto: per te donna il sublime, il bello, non le offese, non le botte e gli insulti. Un tema che si intreccia con quello della violenza e della disparità di genere: «Molti uomini considerano la donna una loro proprietà, la insidiano sui luoghi di lavoro, sfruttano la loro posizione considerando la donna merce di scambio, commettono delitti e atti scellerati nei suoi confronti - spiega Rita Elia, presidente di Termini d’Arte - Ho voluto dare voce alla parola poetica per sviscerare i sentimenti nei riguardi della figura femminile portatrice di valori, di vita e di pari dignità con l'altro, il diverso ma complementare».

La giornata inizierà con un raduno dei partecipanti in piazza Duomo, alle nove. La presidente di Termini d’Arte accoglierà i presenti con i saluti di benvenuto, per poi spostarsi a Villa Roberta, presso il Ristorante Moby Dick. Alle ore 10, dopo un coffe break, i saluti istituzionali del sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta e dell’assessore alla Cultura, Loredana Bellavia daranno il via al Recital Poetico Per te donna, il canto. I partecipanti interverranno con una sola lirica a tema la donna, a presentare la gara Katiuska Falbo. Spazio anche al canto e all’arte con il duo composto da Rosa Ippolito e Riccardo Bertolino Garcia: I Matinet. Durante la manifestazione sarà possibile ammirare le opere pittoriche dell’artista Maria Antonietta Terrana, ospite d’eccezione: il tenore Domenico Ghegghi.