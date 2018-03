I carabinieri della Stazione di Altarello di Baida hanno arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Mario De Simone di 35 anni. Dopo un servizio di appostamento, i militari hanno visto lo scambio tra il giovane e un acquirente decidendo poi di intervenire.

Entrando nell'abitazione di De Simone, i militari hanno trovato 23 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Gli involucri erano uguali a quello poco prima ceduto all'acquirente che, avendo negato l’acquisto della sostanza stupefacente, poco prima documentato oltre ad essere stato segnalato quale assuntore, è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento personale. L’arrestato a seguito di udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo, in attesa del processo.