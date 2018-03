Sequestri, sanzioni amministrative e contravvenzioni al codice della strada sono gli esiti dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, tra via San Lorenzo e Pallavicino. Gli agenti del commissariato San Lorenzo e il personale della guardia costiera hanno riscontrato una violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea per la tracciabilità dei prodotti, per questo al commerciante sono stati sequestrati sei chili di pesce ed è stata elevata una sanzone di 4,5mila euro.

Stessa sorte è toccata a un venditore ambulante di pesce, al quale è stata comminata la medesima multa e sono stati sequestrati poco più di cinque chili di prodotti ittici. Durante i controlli è stato sanzionato e allontanato un parcheggiatore abusivo sorpreso a svolgere l’attività illecita in via Socrate, nei pressi di una fermata degli autobus. L’uomo, non nuovo all’abusivo esercizio dell’attività di guardamacchine, è stato sanzionato per tremila euro.