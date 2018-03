I consulenti tecnici d'ufficio del tribunale di Palermo hanno depositato oggi la perizia definitiva disposta dai giudizi della sezione fallimentare. Un esame che arriva dopo l'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla procura a novembre scorso.

L'indagine, condotta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Andrea Fusco e Francesca Dessì, sembra adesso essere vicina a tempi più stretti. I magistrati e gli avvocati del Palermo hanno presentato le loro controdeduzioni sulla prima versione della consulenza dei ctu Saverio Mancinelli, Daniele Santoro e Angelo Paletta.

Adesso non resta che aspettare la prossima settimana per l'udienza in cui le parti discuteranno davanti alla sezione fallimentare del tribunale di Palermo sull'istanza, poi il tribunale stesso si riserverà sulla decisione.