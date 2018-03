In 24 ore può succedere di tutto. Lo sa bene la polizia di Bagheria che, in quest'arco temporale, ha arrestato tre malviventi e ha sventato due diversi episodi di furto. Ed entrambi i tentativi, seppur di poca fattura, dimostrano una certa spregiudicatezza degli aspiranti ladri. Il primo episodio è avvenuto alle 11 del mattino in una via centrale, vale a dire corso Butera: qui due giovani, un 29enne di Misilmeri ed un 24enne di Bagheria, hanno smontato l'unità esterna del condizionatore di un esercizio commerciale e stavano per caricarlo nel cofano della loro auto. Purtroppo per loro una volante del locale commissariato passava di lì, per caso, e ha sventato l'azione criminosa. Grazie anche all'intervento del titolare del negozio che si era accorto dell'operazione e stava chiedendo spiegazioni ai due, che successivamente sono stati arrestati.

A distanza di qualche ora il secondo episodio: un 45enne pregiudicato di Villabate si è introdotto all'interno di un terreno coltivato ad agrumi, sulla statale 113, e ha cominciato a prelevare limoni. L'uomo era già riuscito a riempire quattro grossi contenitori, di 30 chili ciascuno. Anche in questo caso, l'inaspettato arrivo del proprietario dell'appezzamento di terreno ha guastato i piani del malvivente, che è stato in sostanza consegnato alla polizia direttamente dal proprietario del terreno. Anche per il ladro di limoni sono scattate le manette.