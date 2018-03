Le fiamme sono divampate mentre stava lavorando al serbatoio di una vettura in riparazione. L'uomo, Pietro Gambino, 66 anni, titolare dell'officina a Carini, in via Francesco Crispi, nel Palermitano, è stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco ed è trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico del capoluogo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Carini.