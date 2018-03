In merito all'intervento della Regione siciliana nel finanziamento di 158 mila euro per i lavori che riguardano la Missione di Speranza e Carità, «Fratel Biagio vuole precisare che il finanziamento non è stato dato alla missione ma è stato indirizzato dalla Regione ad una ditta». A sottolinearlo in una nota è proprio il centro di via Decollati per rispondere «ai molti cittadini che ci stanno chiedendo informazioni e ci hanno riportato la notizia in modo non preciso».

Gli interventi serviranno per la costruzione di un lungo muro perimetrale atteso da tanti anni che permetterà di separare l'area di via Decollati in due grossi spazi indipendenti in cui in uno è operativa la caserma dei Carabinieri di via Oreto, nell'altro opera la Missione negli spazi della Cittadella del povero e della speranza. «Si ringrazia la Regione per questo intervento - conclude la nota - La richiesta di questo lavoro negli anni era stata portata avanti insieme all'arma dei carabinieri in quanto attualmente i due spazi sono separati da una semplice rete».