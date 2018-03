Scattano i sigilli per due attività abusive in via Pietro Donato, al villaggio Santa Rosalia. I controlli del nucleo tutela risorse immobiliari della Municipale sono scattati due settimane fa e hanno fatto emergere alcune anomalie riguardo l'uso e la destinazione dei due locali che si trovano al piano terra, nei pressi di via Ernesto Basile.

Uno era stato adibito a officina meccanica e occupava il locale di proprietà dell’istituto, ed è stata sequestrata perché priva di ogni autorizzazione amministrativa, compresa l’autorizzazione unica ambientale, inevitabili quindi i sigilli amministrativi.

A fianco si trovava un autolavaggio che, ai controlli, è risultato anche questo sprovvisto dell’autorizzazione unica ambientale e dell’autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, entrambe necessarie per la conduzione dell'attività. Gli agenti hanno quindi denunciato il titolare, P.C. di 32 anni e hanno apposto i sigilli penali ai locali per violazione della normativa ambientale.