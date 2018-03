Incidente mortale sulla strada statale 121 nel territorio di Villabate, chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni. Secondo quanto ricostruito finora lo scontro tra un camion e una moto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato la morte del centauro.

L'incidente è avvenuto alle ore 7.27 di questa mattina all'altezza della curva nei pressi della sala ricevimenti Villa Fabiana. Il motociclista è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, che aspettano il via libera dal magistrato per poter prendere i documenti e procedere con le operazioni di rito.

Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa del comune di Villabate segnalata sul posto dove sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.