Il Gip di Palermo Claudia Rosini ha ordinato l'imputazione coatta per quattro poliziotti e due gestori di agenzie di viaggio, dopo che il pm Maria Teresa Maligno aveva chiesto l'archiviazione, concessa per altre nove persone coinvolte in un'inchiesta sui prezzi gonfiati dei biglietti aerei per i poliziotti che avevano il compito di accompagnare nei paesi di provenienza i migranti irregolari arrivati in Italia. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Alcuni fatti contestati risalgono al 2010 e sono in prescrizione ma i sei rischiano il rinvio a giudizio. La scorta di polizia, secondo l'accusa, avrebbe viaggiato a prezzi scontati, circa un terzo rispetto alla tariffa ordinaria; ma le agenzie avrebbero fatto figurare l'importo pieno. Nel 2014 la Qatar Airlines comunicò che i biglietti di due poliziotti erano costati 1.866,73 euro, ma una delle agenzie coinvolte, avrebbe fatto risultare un costo di 5.523,16 euro. Un'altra agenzia si sarebbe fatta rimborsare 5.454,95 euro per un biglietto della stessa compagnia che, invece, era costato 1.768,69 euro.