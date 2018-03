Il motto è «Share your biophysics love». Dal 12 al 23 marzo 2018 il mondo potrà condividere, sperimentare e conoscere la biofisica, l’amore per una scienza molto vicina ai problemi dell'uomo ma ancora poco conosciuta. Dall’Argentina al Nepal, dall’Australia all’Iran fino a Palermo, la Biophysics Week coinvolgerà biofisici e appassionati di tutto il pianeta. Piazze, bar, scuole e università faranno da laboratorio per chi vorrà approfondire o anche solo conoscere gli studi più recenti di questa scienza. Caffè scientifici, cene, conferenze e laboratori didattici sono previsti anche in Sicilia, nella provincia di Palermo.

Disciplina relativamente giovane, datata 1960, la biofisica è una branca della fisica e della biologia. Una scienza affascinante ed interdisciplinare, che affronta i problemi legati agli esseri viventi e ai fenomeni della vita molecolare utilizzando le leggi ed i metodi della fisica. Tra i tanti oggetti di studio della biofisica: i processi fisico-chimici ed elettrochimici che permettono nell'organismo la trasmissione degli impulsi nervosi, la contrazione dei muscoli, la visione, la ricezione da parte dell’organismo dei messaggi provenienti dal mondo esterno, l’attività elettrica delle cellule, il trasporto di liquidi o di gas all’interno degli organismi viventi.

La Biophysics Week palermitana, organizzata dall'Istituto di Biofisica del Cnr, inizierà mercoledì 14 marzo al Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria con il seminario Cosa è la Biofisica rivolto agli studenti e ai docenti dell’istituto. Lo stesso mercoledì, presso l’Ics Maredolce, avrà luogo il Laboratorio Esperimenti da chef.

Panificazione, emulsioni, cozze e riconoscimento degli odori saranno gli argomenti trattati in La Biofisica a tavola, venerdì 16 marzo alle 20, presso il ristorante Tanit, a Santa Flavia. Durante la cena i presenti avranno modo di scoprire ed approfondire alcuni processi biologici e biofisici che si attivano in cucina e a tavola. Spazio anche per i più piccoli, venerdì 23 marzo, in Sperimentiamo insieme cos’è la Biofisica, un laboratorio rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni, alle ore 18 presso la Libreria Dudi di Palermo.