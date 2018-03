Cominciano bene i playoff per l’Eagles Palermo che si impone al PalaDallaChiesa di Bagheria superando per 82-56 il Cocuzza San Filippo del Mela in Gara1 dei quarti di finale. I biancorossi rispettano così il pronostico che li vede nettamente favoriti per il passaggio del turno. Già sabato prossimo Eagles avrà la possibilità di conquistare il pass per le semifinali.

I palermitani cominciano forte in attacco con diversi tiri che li fanno volare nel punteggio. Due triple di fila scuotono gli ospiti, capitan Dragna risponde con la stessa moneta e alla prima sirena il tabellone segna già 23-8. Nella seconda frazione, gli ospiti si svegliano e trovano diversi punti dalla distanza. I biancorossi sono meno attenti in difesa e così si arriva a metà gara sul 40-30 in favore dei palermitani.

La squadra di coach Priulla rientra in campo meno precisa e più frettolosa al tiro, scarsamente reattiva in difesa e così il Cocuzza ne approfitta per ridurre momentaneamente le distanze. Le triple di Giardina e Ranalli e i punti realizzati da Bruno e Tagliareni. L’ultimo quarto si apre sul +19 per l’Eagles che continua a dominare il match sfruttando il gioco interno per trovare gli ultimi punti che segnano il definitivo 82-56.

Eagles Basket Palermo-Cocuzza SFM 82-56

Parziali: 23-8, 17-22, 24-15, 18-11

Eagles: Ranalli 13, Levron 4, Rappa 5, Giardina 13, Listwon, Bruno 11, Vranjkovič ne, Ranvestel, Tagliareni 19, Dragna 17. All. Priulla

Cocuzza: Marchetta, Toto 17, Porcino 2, Albo 9, Costa 17, Cocuzza 11. All. Li Vecchi

Arbitri: Perrone e Puglisi