Stamane i carabinieri hanno arrestato Pietro Rubino di 37 anni per rapina aggravata in concorso, sequestro di persona e violenza privata. L’arrestato è accusato di aver preso parte parte a un assalto a un furgone di tabacchi avvenuta a Termini Imerese, nel Palermitano, il 03 agosto 2016, quando un commando composto da altri quattro soggetti rimasti ignoti, ha bloccato i due dipendenti della ditta incaricata al trasporto che avevano appena ultimato una consegna.

Dopo aver separato i due facendo salire uno di essi a bordo di un’auto rubata e l’altro sul furgone con i tabacchi, li ha condotti nella zona del porticciolo di Trabia dove ad attenderli vi era un altro complice con un furgone sul quale sono stati caricati gli scatoli delle sigarette. Dopo aver trasferito il carico, il furgone con il complice si è allontanato mentre i rapinatori a bordo dell’auto rubata sorvegliavano a vista per altri 10 minuti i due dipendenti affinché gli stessi non potessero dare l’allarme, per poi allontanarsi in direzione del capoluogo facendo perdere le loro tracce.