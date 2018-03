Paura e agitazione nella tarda mattinata nel centro di Palermo, all'incrocio tra via Cavour via Maqueda. Un giovane di 19 anni originario della Costa d'Avorio, per cause ancora da accertare, è salito sopra il tetto di un autobus urbano dell'Amat e ha cominciato ad urlare in maniera scomposta. Tanta la folla in quel momento che transitava, proprio accanto il teatro Massimo, e che ha immortalato la scena. Sono intervenuti gli agenti di polizia municipale, i poliziotti e i sanitari del 118.

Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino, un giovane testimone dell'accaduto, che era sul posto fin dai primi momenti e ha ripreso tutta la scena, l'uomo avrebbe preso una transenna posizionata all'ingresso di via Maqueda, «l'ha tirata davanti il bus per impedire che continuasse la corsa ed approfittando della sosta forzata del bus è salito sul tetto dello stesso incominciando lo show». In pochissimo tempo, riferisce ancora Tarantino, si sono radunate numerose volanti delle forze dell'ordine che, dopo aver provato un primo approccio per convincere il giovane a scendere dal mezzo, «sono ricorse all'ausilio dei vigili del fuoco che posizionando una scala hanno favorito la salita sul bus dei poliziotti che con un colpo repentino lo hanno bloccato».

Il 19enne è stato denunciato dalla polizia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato portato in ospedale per controlli, è stato riaffidato alla comunità di Palermo che lo ospita.