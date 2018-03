Bloccati mentre rubavano alcuni pali di ferro all'interno di un circolo di tennis in disuso. E' la sorte toccata a padre e figlio, M.G. e B.M.G., di 76 e 43 anni, che sono stati individuati dai carabinieri in flagranza di reato dopo le segnalazioni da parte dei residenti.

I due uomini sono accusati di furto aggravato in concorso. Il circolo in questione è il "Fly Tennis", non più utilizzato da tempo dopo lo sfratto da parte dei preti ortodossi dell'eparchia di Piana degli Albanesi. I militari sono intervenuti con cinque equipaggi del nucleo radiomobile.