«Volevo raccontare la bellezza della Palermo dei quartieri popolari connettendola con la parte più storica e turistica». Il rapper palermitano Christian Paterniti, in arte Picciotto, continua nella sua dedica d'amore alla città che ha raggiunto l'importante riconoscimento di Capitale della Cultura 2018, valorizzandola per il suo capitale umano. Dopo l'esibizione sul palco di Casa Sanremo, adesso giunge il momento del video per la canzone Capitale, presentata ieri durante una conferenza a palazzo Sant'Elia.

«Palermo per me è come una bella donna abbondante e coperta - aggiunge -, man mano che la spoglio scopro delle imperfezioni e me ne innamoro sempre di più fino a trovarne l'anima e a toccarla all'interno dei suoi quartieri popolari». I luoghi scelti per raccontare la sua Capitale sono lo Zen e il BorgoVecchio perché da anni Christian è anche operatore sociale in questi quartieri.

«Racconto il capitale umano della città più accogliente d'Italia dove convivono più etnie e ci sono tante commistioni tra i quartieri - continua Picciotto -. Forse una pecca di questa città è la mancanza di strutture sul fronte musicale: qua ci sono pochi posti deputati alla musica e per gente come me con due figlie e due lavori è complicato scommettere e credere ancora in questa passione. Molti vanno via per inseguire i propri sogni artistici, io voglio continuare a coltivarli qua portandomi appresso la mia città come un'ombra a colori» .

Il video prodotto da Almendra Music è stato girato dal giovane regista Ruben Monterosso, coadiuvato alla fotografia da Gaspare Pellegrino e da Manfredi Bernardini al montaggio. Protagonisti i giovanissimi attori Fulvia De Luca e Giorgio Merendino assieme ai balli di strada organizzati a Ballarò e Borgo Vecchio dalla coreografa Aissetou Gambia.

«Volevo ringraziare Christian per quello che fa - ha detto il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa -. L'arte quando è diversa dalla vita non è più arte, e io penso che la stessa cosa vale anche per la politica. Tutto quello che facciamo è vita, le buche per strada, le difficoltà che abbiamo in questa città sono vita, e noi non cerchiamo di nascondere i problemi ma cerchiamo, con la condivisione, la possibilità di risolverli».