Comincia con una sconfitta il girone di ritorno del Telimar. La squadra di mister Piccione viene messa ko nella piscina di Pescara dai padroni di casa, capaci di imporsi con il risultato di 9-5, costringendo i palermitani a restare fermi a quota 11 punti in classifica.

Gli abruzzesi si portano avanti nei secondi iniziali con D’Aloisio, ma i siciliani reagiscono prontamente con la rete di Lo Cascio che vale il momentaneo pari e poi con la realizzazione di Lisica, che consente ai suoi di chiudere sull’1-2 il primo parziale. Il sette dell’Addaura allunga con Galioto, ma i padroni di casa reagiscono con le reti di Delas (su uomo in più), Prosperi e Di Nardo, che valgono il 4-3 a metà gara.

Al rientro in acqua, gli abruzzesi continuano ad allungare grazie ai gol di Di Fulvio e De Ioris, che portano il risultato sul 6-3. Lo Dico, in superiorità, riduce le distanze, ma Di Fulvio e Di Nardo portano il risultato sull’8-4 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, Di Fulvio porta a nove le reti dei padroni di casa, mentre De Caro firma il gol del definitivo 9-5.

Al termine del match, il team manager del Telimar, Gaetano Lombardo, commenta così gli obiettivi dei suoi: «Il girone di ritorno inizia nello stesso modo in cui è finito il girone di andata, con una scarsa prestazione da parte dell’attacco. La difesa tiene abbastanza bene, mentre dall’altro lato ci sono troppe occasioni sprecate, troppi gol sfumati; e il risultato ci penalizza. È chiaro che la squadra deve reagire se vogliamo salvarci». Sulla sfida di oggi, invece, nessuna difficoltà ad ammettere i meriti degli avversari: «Abbiamo giocato contro una formazione ben strutturata che rispetto alla prima di campionato è cresciuta moltissimo grazie anche agli innesti e che oggi non ci ha fatto sconti, capitalizzando tutte le occasioni che le si sono presentate davanti. Noi non siamo stati così bravi, abbiamo peccato in attacco. Archiviato questo periodo negativo, da sabato prossimo ci deve essere un’inversione di marcia per ottenere quei punti che ci faranno stare tranquilli».

Pescara N e PN-Telimar 9-5

Parziali: 1-2; 3-1; 4-1; 1-1.

Pescara: Cappuccio, Di Nardo 2, Sarnicola, Di Fulvio 3, De Loris 1, Magnante, Giordano, Provenzano, Di Fonzo, D’Aloisio 1, Delas 1, Prosperi 1, Febbo. All. Mammarella.

Telimar: Sansone, Lisica 1, Galioto 1, Di Patti F., Di Maio, Geloso C., Giliberti A., De Caro 1, Lo Cascio 1, Puglisi, Lo Dico 1. All. Piccione.

Arbitri: Marco Cataldi di Fermo (AN) e Mauro Luciani di Tolentino (MC).

Note: Superiorità: Pescara 4/9; TeLiMar 2/7.